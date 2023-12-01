ספריית חברות
Fastenal
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Fastenal משכורות

המשכורת של Fastenal נעה בין $18,199 בפיצוי כולל בשנה עבור טכנולוג מידע (IT) ברמה הנמוכה לבין $120,600 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Fastenal. עודכן לאחרונה: 8/31/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $20.7K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

רואה חשבון
$33.1K
אנליסט עסקי
$60.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
פיתוח עסקי
$52.3K
אנליסט נתונים
$64.3K
מדען נתונים
$19K
טכנולוג מידע (IT)
$18.2K
מכירות
$121K
מנהל תוכנית טכנית
$25.8K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Fastenal הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $120,600. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fastenal הוא $33,114.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Fastenal

חברות קשורות

  • Uber
  • Lyft
  • Facebook
  • Microsoft
  • Amazon
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים