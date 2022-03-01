ספריית חברות
Farmers Business Network
Farmers Business Network משכורות

המשכורת של Farmers Business Network נעה בין $171,638 בפיצוי כולל בשנה עבור גיוס ברמה הנמוכה לבין $480,390 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Farmers Business Network. עודכן לאחרונה: 10/9/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $180K
מדען נתונים
$205K
משאבי אנוש
$176K

מנהל מוצר
$199K
מנהל תוכנית
$281K
גיוס
$172K
מנהל תוכנית טכנית
$480K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בFarmers Business Network, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Farmers Business Network הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $480,390. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Farmers Business Network הוא $198,739.

משאבים נוספים