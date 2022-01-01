ספריית חברות
Farfetch משכורות

המשכורת של Farfetch נעה בין $22,689 בפיצוי כולל בשנה עבור קופי רייטר ברמה הנמוכה לבין $198,900 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Farfetch. עודכן לאחרונה: 10/9/2025

$160K

מהנדס תוכנה
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס נתונים

מנהל מוצר
L2 $45.3K
L3 $70.1K
אנליסט נתונים
Median $37.7K

שיווק
Median $105K
מנהל פרויקט
Median $39.9K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $69.8K
אנליסט עסקי
$111K
קופי רייטר
$22.7K
שירות לקוחות
$75.4K
מנהל מדעי נתונים
$77.9K
מדען נתונים
$199K
אנליסט פיננסי
$54.2K
משאבי אנוש
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
גיוס
$85.4K
ארכיטקט פתרונות
$79.4K
חוקר UX
$47.9K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בFarfetch, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Farfetch הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $198,900. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Farfetch הוא $54,174.

