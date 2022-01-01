ספריית חברות
Fanatics משכורות

המשכורת של Fanatics נעה בין $7,881 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $305,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Fanatics. עודכן לאחרונה: 10/18/2025

מהנדס תוכנה
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Median $210K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ראש מטה
Median $65K
מדען נתונים
Median $238K
שיווק
Median $120K
אנליסט נתונים
Median $131K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$103K
אנליסט עסקי
$7.9K
מנהל מדעי נתונים
$164K
משאבי אנוש
$163K
מעצב מוצר
$151K
גיוס
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
מנהל תוכנית טכנית
$238K
חוקר UX
$125K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בFanatics, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Fanatics הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $305,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fanatics הוא $156,975.

משאבים נוספים