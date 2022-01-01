ספריית חברות
FabFitFun
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

FabFitFun משכורות

המשכורת של FabFitFun נעה בין $100,500 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $136,680 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של FabFitFun. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $117K
אנליסט נתונים
$110K
מדען נתונים
$137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
מעצב מוצר
$101K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

FabFitFun薪资最高的职位是מדען נתונים at the Common Range Average level，年度总薪酬为$136,680。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
FabFitFun的年度总薪酬中位数为$113,273。

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור FabFitFun

חברות קשורות

  • OtterBox
  • Tuft & Needle
  • Sephora
  • Patagonia
  • Meijer
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים