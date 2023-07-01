ספריית חברות
Fab Fad
Fab Fad משכורות

המשכורת החציונית של Fab Fad היא $90,450 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Fab Fad. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מהנדס תוכנה
$90.5K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Fab Fad הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $90,450. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Fab Fad הוא $90,450.

