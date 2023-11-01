ספריית חברות
Eyeota
Eyeota משכורות

המשכורת של Eyeota נעה בין $84,460 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $100,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Eyeota. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $100K
מדען נתונים
$84.5K
מעצב מוצר
$85.4K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Eyeota הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $100,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Eyeota הוא $85,425.

משאבים נוספים