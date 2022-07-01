ספריית חברות
Extole
Extole משכורות

המשכורת של Extole נעה בין $25,186 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $99,500 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Extole. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מדען נתונים
$43.8K
טכנולוג מידע (IT)
$27.6K
מנהל מוצר
$36.2K

מהנדס תוכנה
$25.2K
ארכיטקט פתרונות
$99.5K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Extole הוא ארכיטקט פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $99,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Extole הוא $36,180.

