מדריך חברות
Excellos
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Excellos משכורות

המשכורת החציונית של Excellos היא $93,132 עבור אנליסט עסקי . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Excellos. עודכן לאחרונה: 8/11/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

אנליסט עסקי
$93.1K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Excellos הוא אנליסט עסקי at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $93,132. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Excellos הוא $93,132.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Excellos

חברות קשורות

  • Flipkart
  • Square
  • Pinterest
  • PayPal
  • Uber
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים