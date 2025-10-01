ספריית חברות
exadel
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Georgia

exadel מהנדס תוכנה שכר בGeorgia

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Georgia ב-exadel מגיעה ל-GEL 104K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של exadel. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
סה״כ לשנה
GEL 104K
דרגה
Middle
משכורת בסיס
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
בונוס
GEL 0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב exadel?

GEL 438K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-exadel in Georgia עומדת על תגמול כולל שנתי של GEL 151,103. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-exadel עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Georgia הוא GEL 101,862.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור exadel

חברות קשורות

  • Arcesium
  • SoftServe
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים