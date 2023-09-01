Evertz משכורות

ספריית חברות
המשכורת של Evertz נעה בין $39,407 בפיצוי כולל בשנה עבור Information Technologist (IT) ברמה הנמוכה לבין $84,500 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Evertz. עודכן לאחרונה: 10/20/2025

מהנדס תוכנה
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

ארכיטקט פתרונות
Median $84.5K
מהנדס חומרה
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$39.4K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Evertz הוא ארכיטקט פתרונות עם תגמול כולל שנתי של $84,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Evertz הוא $55,440.

