חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United States ב-Ethereum Foundation מגיעה ל-$155K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ethereum Foundation. עדכון אחרון: 9/24/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Ethereum Foundation
Software Engineer
Atlanta, GA
סה״כ לשנה
$155K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$155K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Ethereum Foundation?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
ייצא נתונים
שכר התמחויות

תרום

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס קריפטו

שאלות נפוצות

ለמהנדס תוכנה በEthereum Foundation in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$181,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በEthereum Foundation ለמהנדס תוכנה ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $156,000 ነው።

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Ethereum Foundation

משאבים נוספים