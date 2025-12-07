ספריית חברות
Establishment Labs
Establishment Labs מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Costa Rica ב-Establishment Labs נע בין CRC 10.51M לבין CRC 14.92M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Establishment Labs. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
טווח שכיח
טווח אפשרי
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Establishment Labs?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Establishment Labs in Costa Rica עומדת על תגמול כולל שנתי של CRC 14,923,150. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Establishment Labs עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Costa Rica הוא CRC 10,511,088.

משאבים נוספים

