חבילת הפיצוי החציונית של שיווק in United States ב-EssenceMediacom מגיעה ל-$125K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של EssenceMediacom. עדכון אחרון: 10/31/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
EssenceMediacom
Analytics Supervisor
Los Angeles, CA
סה״כ לשנה
$125K
דרגה
Supervisor
משכורת בסיס
$125K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב EssenceMediacom?
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שיווק ב-EssenceMediacom in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $210,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-EssenceMediacom עבור תפקיד שיווק in United States הוא $130,000.

