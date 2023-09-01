ספריית חברות
EssenceMediacom
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

EssenceMediacom משכורות

המשכורת של EssenceMediacom נעה בין $16,957 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל פרויקט ברמה הנמוכה לבין $296,510 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של EssenceMediacom. עודכן לאחרונה: 9/7/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

שיווק
Median $130K
מהנדס ביו-רפואי
$142K
אנליסט עסקי
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
מנהל מדעי נתונים
$133K
תפעול שיווק
$46.4K
מנהל מוצר
$142K
מנהל פרויקט
$17K
מהנדס תוכנה
$50.6K
מנהל הנדסת תוכנה
$171K
ארכיטקט פתרונות
$297K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-EssenceMediacom הוא ארכיטקט פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $296,510. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-EssenceMediacom הוא $131,300.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור EssenceMediacom

חברות קשורות

  • DoorDash
  • Spotify
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים