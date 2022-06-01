ספריית חברות
ESS
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

ESS משכורות

המשכורת החציונית של ESS היא $149,250 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ESS. עודכן לאחרונה: 9/7/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
$149K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

أعلى وظيفة أجراً في ESS هي מהנדס תוכנה at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $149,250. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ESS هو $149,250.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור ESS

חברות קשורות

  • Google
  • Uber
  • Coinbase
  • Square
  • Flipkart
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים