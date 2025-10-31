ספריית חברות
Esprow
Esprow מגייס שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מגייס in Russia ב-Esprow מגיעה ל-RUB 733K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Esprow. עדכון אחרון: 10/31/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
סה״כ לשנה
RUB 733K
דרגה
L3
משכורת בסיס
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
בונוס
RUB 0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Esprow?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מגייס ב-Esprow in Russia עומדת על תגמול כולל שנתי של RUB 732,672. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Esprow עבור תפקיד מגייס in Russia הוא RUB 732,672.

משאבים נוספים