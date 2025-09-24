ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של כותב טכני in Singapore ב-Ernst and Young נע בין SGD 38.1K לבין SGD 52.1K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ernst and Young. עדכון אחרון: 9/24/2025

השכר הכולל הממוצע

SGD 41.2K - SGD 48.9K
Singapore
טווח שכיח
טווח אפשרי
SGD 38.1KSGD 41.2KSGD 48.9KSGD 52.1K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בErnst and Young, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור כותב טכני ב-Ernst and Young in Singapore עומדת על תגמול כולל שנתי של SGD 52,094. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ernst and Young עבור תפקיד כותב טכני in Singapore הוא SGD 38,052.

