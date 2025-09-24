ספריית חברות
Ernst and Young
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל מוצר

  • כל שכר מנהל מוצר

Ernst and Young מנהל מוצר שכר

פיצוי מנהל מוצר in United States ב-Ernst and Young נע בין $175K ל-year עבור Product Manager לבין $214K ל-year עבור Associate Director. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$180K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ernst and Young. עדכון אחרון: 9/24/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Product Manager
$175K
$174K
$0
$1.3K
Senior Product Manager
$187K
$178K
$0
$9K
Associate Director
$214K
$206K
$0
$8.5K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
הוסף תגמולהשווה רמות

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בErnst and Young, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Ernst and Young in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $250,300. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ernst and Young עבור תפקיד מנהל מוצר in United States הוא $177,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Ernst and Young

חברות קשורות

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים