הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס מכונות in United Kingdom ב-Ernst and Young נע בין £94.4K לבין £134K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ernst and Young. עדכון אחרון: 9/24/2025

השכר הכולל הממוצע

£107K - £127K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
£94.4K£107K£127K£134K
טווח שכיח
טווח אפשרי

£121K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בErnst and Young, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכונות ב-Ernst and Young in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £134,050. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ernst and Young עבור תפקיד מהנדס מכונות in United Kingdom הוא £94,418.

משאבים נוספים