Ernst and Young
  שכר
  יועץ ניהולי

  כל שכר יועץ ניהולי

Ernst and Young יועץ ניהולי שכר

פיצוי יועץ ניהולי in United States ב-Ernst and Young נע בין $105K ל-year עבור Consultant לבין $264K ל-year עבור Senior Manager. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$175K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ernst and Young. עדכון אחרון: 9/24/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Consultant
$105K
$104K
$0
$700
Senior Consultant
$146K
$144K
$0
$2.7K
Manager
$218K
$209K
$0
$9K
Senior Manager
$264K
$253K
$0
$10.2K
צפה 2 רמות נוספות
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בErnst and Young, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a יועץ ניהולי at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $263,698. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the יועץ ניהולי role in United States is $175,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Ernst and Young

משאבים נוספים