פיצוי טכנולוג מידע (IT) ב-Ernst and Young נע בין $138K ל-year עבור Senior IT לבין $84K ל-year עבור Staff IT. חבילת הפיצוי yearית החציונית מגיעה ל-$142K.

שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
IT
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior IT
$138K
$129K
$0
$8.4K
Staff IT
$84K
$82K
$0
$2K
Staff IT 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בErnst and Young, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a טכנולוג מידע (IT) at Ernst and Young sits at a yearly total compensation of $200,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the טכנולוג מידע (IT) role is $143,875.

משאבים נוספים