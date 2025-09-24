ספריית חברות
Ernst and Young
  שכר
  מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

Ernst and Young מדען נתונים שכר

פיצוי מדען נתונים in United States ב-Ernst and Young נע בין $118K ל-year עבור Data Scientist לבין $95.5K ל-year עבור Staff Data Scientist 2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$140K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ernst and Young. עדכון אחרון: 9/24/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Data Scientist
$118K
$111K
$0
$6.8K
Senior Data Scientist
$143K
$140K
$0
$3K
Staff Data Scientist 1
$90.2K
$87.2K
$0
$3K
Staff Data Scientist 2
$95.5K
$93K
$0
$2.5K
צפה 1 רמות נוספות
הוסף תגמול

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
ייצא נתונים

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בErnst and Young, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

אינפורמטיקה רפואית

שאלות נפוצות

El paquete salarial más alto reportado para un מדען נתונים en Ernst and Young in United States tiene una compensación total anual de $173,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ernst and Young para el puesto de מדען נתונים in United States es $133,000.

משאבים נוספים