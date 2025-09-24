ספריית חברות
Ericsson
Ericsson ארכיטקט פתרונות שכר

פיצוי ארכיטקט פתרונות in Canada ב-Ericsson נע בין CA$143K ל-year עבור JS6 לבין CA$157K ל-year עבור JS7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Canada מגיעה ל-CA$158K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ericsson. עדכון אחרון: 9/24/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
צפה 2 רמות נוספות
CA$226K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
מה הן דרגות הקריירה ב Ericsson?

כותרות כלולות

אדריכל ענן

שאלות נפוצות

El paquete salarial más alto reportado para un ארכיטקט פתרונות en Ericsson in Canada tiene una compensación total anual de CA$178,126. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Ericsson para el puesto de ארכיטקט פתרונות in Canada es CA$158,259.

משרות מובילות

משאבים נוספים