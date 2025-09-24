פיצוי ארכיטקט פתרונות in Canada ב-Ericsson נע בין CA$143K ל-year עבור JS6 לבין CA$157K ל-year עבור JS7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Canada מגיעה ל-CA$158K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ericsson. עדכון אחרון: 9/24/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
