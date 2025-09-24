ספריית חברות
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
פיצוי מהנדס תוכנה in Sweden ב-Ericsson נע בין SEK 425K ל-year עבור JS4 לבין SEK 942K ל-year עבור JS8. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Sweden מגיעה ל-SEK 689K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ericsson. עדכון אחרון: 9/24/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
JS4
(רמת כניסה)
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 639K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 695K
SEK 694K
SEK 807.7
SEK 0
צפה 2 רמות נוספות
SEK 1.56M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Ericsson?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מדען מחקר

שאלות נפוצות

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een מהנדס תוכנה bij Ericsson in Sweden ligt op een jaarlijkse totale beloning van SEK 942,253. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Ericsson voor de מהנדס תוכנה functie in Sweden is SEK 688,580.

משאבים נוספים