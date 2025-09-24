ספריית חברות
Ericsson
פיצוי מהנדס חומרה in Sweden ב-Ericsson נע בין SEK 482K ל-year עבור JS5 לבין SEK 718K ל-year עבור JS7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Sweden מגיעה ל-SEK 616K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ericsson.

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 910K
SEK 910K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 718K
SEK 718K
SEK 0
SEK 0
צפה 2 רמות נוספות
SEK 1.56M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מה הן דרגות הקריירה ב Ericsson?

כותרות כלולות

מהנדס אסיק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-Ericsson in Sweden עומדת על תגמול כולל שנתי של SEK 909,897. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ericsson עבור תפקיד מהנדס חומרה in Sweden הוא SEK 616,313.

