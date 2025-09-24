ספריית חברות
Ericsson
Ericsson מדען נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in India ב-Ericsson מגיעה ל-₹5.66M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Ericsson. עדכון אחרון: 9/24/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹5.66M
דרגה
JS6
משכורת בסיס
₹5.34M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹314K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Ericsson?

₹13.98M

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מדען נתונים at Ericsson in India sits at a yearly total compensation of ₹7,759,813. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the מדען נתונים role in India is ₹5,474,866.

משאבים נוספים