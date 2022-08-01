ספריית חברות
EquityZen משכורות

המשכורת של EquityZen נעה בין $70,350 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $237,308 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של EquityZen. עודכן לאחרונה: 9/12/2025

$160K

רואה חשבון
$70.4K
אנליסט עסקי
$109K
מעצב מוצר
$109K

מהנדס תוכנה
$237K
שאלות נפוצות

