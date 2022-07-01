ספריית חברות
EquiLend
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

EquiLend משכורות

המשכורת של EquiLend נעה בין $6,472 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל פרויקט ברמה הנמוכה לבין $119,400 עבור משפטי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של EquiLend. עודכן לאחרונה: 9/6/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $17.5K
משפטי
$119K
מנהל פרויקט
$6.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
מנהל הנדסת תוכנה
$35.7K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-EquiLend הוא משפטי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $119,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-EquiLend הוא $26,584.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור EquiLend

חברות קשורות

  • Amazon
  • Airbnb
  • Uber
  • Netflix
  • Square
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים