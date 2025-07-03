ספריית חברות
Epiroc
Epiroc משכורות

המשכורת של Epiroc נעה בין $6,079 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל פרויקט ברמה הנמוכה לבין $78,400 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Epiroc. עודכן לאחרונה: 11/20/2025

מהנדס תוכנה
Median $49.3K
מדען נתונים
$78.4K
אנליסט פיננסי
$43.7K

טכנולוג מידע
$68.4K
מנהל פרויקט
$6.1K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Epiroc הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $78,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Epiroc הוא $49,314.

