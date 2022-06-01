ספריית חברות
ePayPolicy משכורות

המשכורת של ePayPolicy נעה בין $83,415 בפיצוי כולל בשנה עבור מגייס ברמה הנמוכה לבין $230,118 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ePayPolicy. עודכן לאחרונה: 11/20/2025

מגייס
$83.4K
מנהל הנדסת תוכנה
$230K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ePayPolicy הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $230,118. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ePayPolicy הוא $156,766.

