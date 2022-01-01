ספריית חברות
Enfusion
Enfusion משכורות

המשכורת של Enfusion נעה בין $50,113 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל פרויקט ברמה הנמוכה לבין $120,750 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Enfusion. עודכן לאחרונה: 9/6/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $121K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

רואה חשבון
$116K
אנליסט עסקי
$90.3K

טכנולוג מידע (IT)
$61K
מנהל פרויקט
$50.1K
מנהל תוכנית טכנית
$78.4K
כותב טכני
$67.3K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Enfusion הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $120,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Enfusion הוא $78,390.

משאבים נוספים