חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-EnergySage in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $125,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.