ספריית חברות
Endava
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • ארכיטקט פתרונות

  • כל שכר ארכיטקט פתרונות

Endava ארכיטקט פתרונות שכר

חבילת הפיצוי החציונית של ארכיטקט פתרונות in Romania ב-Endava מגיעה ל-RON 299K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Endava. עדכון אחרון: 9/24/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Endava
Solution Architect
Cluj-Napoca, CJ, Romania
סה״כ לשנה
RON 299K
דרגה
Senior Solution Architect
משכורת בסיס
RON 247K
Stock (/yr)
RON 51.5K
בונוס
RON 0
שנים בחברה
21 שנים
שנות ניסיון
23 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Endava?

RON 714K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות ארכיטקט פתרונות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a ארכיטקט פתרונות at Endava in Romania sits at a yearly total compensation of RON 433,837. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Endava for the ארכיטקט פתרונות role in Romania is RON 261,582.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Endava

חברות קשורות

  • FDM Group
  • Kainos
  • CI&T
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים