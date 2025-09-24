פיצוי מהנדס תוכנה in Romania ב-Endava נע בין RON 91.1K ל-year עבור Software Engineer לבין RON 356K ל-year עבור Principal Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Romania מגיעה ל-RON 114K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Endava. עדכון אחרון: 9/24/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
