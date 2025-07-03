ספריית חברות
Emumba
Emumba משכורות

המשכורת של Emumba נעה בין $3,398 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $6,464 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Emumba. עודכן לאחרונה: 11/20/2025

מהנדס תוכנה
Median $6.5K
משאבי אנוש
$3.4K
התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Emumba הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $6,464. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Emumba הוא $4,931.

משאבים נוספים

