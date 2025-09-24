ספריית חברות
Emplifi
Emplifi מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Czech Republic ב-Emplifi מגיעה ל-CZK 986K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Emplifi. עדכון אחרון: 9/24/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Emplifi
Software Engineer
Prague, PR, Czech Republic
סה״כ לשנה
CZK 986K
דרגה
L3
משכורת בסיס
CZK 986K
Stock (/yr)
CZK 0
בונוס
CZK 0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Emplifi?

CZK 3.49M

הגשות שכר אחרונות
חוקר בינה מלאכותית

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Emplifi in Czech Republic עומדת על תגמול כולל שנתי של CZK 1,215,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Emplifi עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Czech Republic הוא CZK 986,483.

