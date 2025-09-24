ספריית חברות
Elsevier
Elsevier מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Elsevier נע בין $89.6K ל-year עבור Software Engineer 1 לבין $148K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$110K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Elsevier. עדכון אחרון: 9/24/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer 1
(רמת כניסה)
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
צפה 1 רמות נוספות
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Elsevier?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Elsevier in United States sits at a yearly total compensation of $175,700. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Elsevier for the מהנדס תוכנה role in United States is $110,000.

משרות מובילות

