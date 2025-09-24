פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Elsevier נע בין $89.6K ל-year עבור Software Engineer 1 לבין $148K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$110K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Elsevier. עדכון אחרון: 9/24/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
