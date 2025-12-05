ספריית חברות
Elm Street Technology
Elm Street Technology מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in United States ב-Elm Street Technology נע בין $59.1K לבין $82.6K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Elm Street Technology. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$64.1K - $77.6K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$59.1K$64.1K$77.6K$82.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Elm Street Technology?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Elm Street Technology in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $82,613. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Elm Street Technology עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $59,111.

משאבים נוספים

