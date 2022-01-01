ספריית חברות
Ellucian
Ellucian משכורות

המשכורת של Ellucian נעה בין $35,930 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $151,443 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ellucian. עודכן לאחרונה: 9/4/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $100K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Median $98K
אנליסט עסקי
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
מנהל פרויקט
$104K
מכירות
$151K
מנהל הנדסת תוכנה
$41.1K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Ellucian הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $151,443. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ellucian הוא $99,000.

