הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט עסקי in India ב-Elevate K-12 נע בין ₹1.96M לבין ₹2.74M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Elevate K-12. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$24.2K - $29.3K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Elevate K-12?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט עסקי ב-Elevate K-12 in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,738,952. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Elevate K-12 עבור תפקיד אנליסט עסקי in India הוא ₹1,959,768.

משאבים נוספים

