ElectriCom
ElectriCom משכורות

המשכורת החציונית של ElectriCom היא $99,500 עבור מנהל פרויקטים . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ElectriCom. עודכן לאחרונה: 8/16/2025

$160K

מנהל פרויקטים
$99.5K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ElectriCom הוא מנהל פרויקטים at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $99,500. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ElectriCom הוא $99,500.

