הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in Netherlands ב-El Niño נע בין €32.4K לבין €44.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של El Niño. עדכון אחרון: 12/5/2025

השכר הכולל הממוצע

$40.6K - $48.1K
Netherlands
טווח שכיח
טווח אפשרי
$37.4K$40.6K$48.1K$51.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב El Niño?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-El Niño in Netherlands עומדת על תגמול כולל שנתי של €44,341. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-El Niño עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Netherlands הוא €32,389.

משאבים נוספים

