חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in Germany ב-EGYM מגיעה ל-€77K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של EGYM. עדכון אחרון: 9/23/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
EGYM
Head of Software Engineering
Munich, BY, Germany
סה״כ לשנה
€77K
דרגה
-
משכורת בסיס
€77K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
9 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב EGYM?

€142K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

Nejlépe placený platový balíček pro pozici מנהל הנדסת תוכנה ve společnosti EGYM in Germany představuje roční celkovou odměnu €84,981. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti EGYM pro pozici מנהל הנדסת תוכנה in Germany je €73,455.

