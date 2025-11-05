ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס מכונות

  • כל שכר מהנדס מכונות

  • Greater Paris Area

EDF FR מהנדס מכונות שכר בGreater Paris Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס מכונות in Greater Paris Area ב-EDF FR מגיעה ל-€42.6K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של EDF FR. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
סה״כ לשנה
€42.6K
דרגה
L3
משכורת בסיס
€37.1K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€5.5K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
5 שנים
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכונות ב-EDF FR in Greater Paris Area עומדת על תגמול כולל שנתי של €43,378. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-EDF FR עבור תפקיד מהנדס מכונות in Greater Paris Area הוא €42,550.

