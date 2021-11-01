ספריית חברות
ECS משכורות

המשכורת של ECS נעה בין $7,236 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס מכונות ברמה הנמוכה לבין $226,125 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ECS. עודכן לאחרונה: 9/6/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $140K

מהנדס נתונים

אנליסט אבטחת סייבר
Median $85K
אנליסט עסקי
$141K

מנהל מדעי נתונים
$151K
טכנולוג מידע (IT)
$89.6K
שיווק
$102K
מהנדס מכונות
$7.2K
מנהל תוכנית
$118K
מנהל פרויקט
$64.7K
ארכיטקט פתרונות
$181K
מנהל תוכנית טכנית
$226K
שאלות נפוצות

משאבים נוספים