חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Ecolab in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $235,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.