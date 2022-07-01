ספריית חברות
Eco משכורות

המשכורת של Eco נעה בין $15,808 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $159,200 עבור עוזר אדמיניסטרטיבי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Eco. עודכן לאחרונה: 11/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$159K
מהנדס תוכנה
$15.8K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Eco הוא עוזר אדמיניסטרטיבי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $159,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Eco הוא $87,504.

