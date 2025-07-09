ספריית חברות
e6data
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

e6data משכורות

המשכורת החציונית של e6data היא $42,924 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של e6data. עודכן לאחרונה: 9/12/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $42.9K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

أعلى وظيفة أجراً في e6data هي מהנדס תוכנה بتعويض إجمالي سنوي قدره $42,924. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في e6data هو $42,924.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור e6data

חברות קשורות

  • Amazon
  • Airbnb
  • Snap
  • Microsoft
  • Tesla
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים