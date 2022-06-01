ספריית חברות
Duetto
Duetto משכורות

המשכורת של Duetto נעה בין $153,022 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הנמוכה לבין $275,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Duetto. עודכן לאחרונה: 11/23/2025

מהנדס תוכנה
Median $275K
מנהל הנדסת תוכנה
$153K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Duetto הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $275,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Duetto הוא $214,011.

משאבים נוספים

